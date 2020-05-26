"Bergen gibi olmak istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşmış ve 'Sonum Bergen gibi olsun istemiyorum' demişti. Yeliz Yeşilmen'den bir paylaşım daha geldi. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yeliz Yeşilmen, bu kez eşiyle birlikte kamera karşısına geçti. Gözyaşlarının nedeninin evliliğinde yaşadığı sorunlar olduğunu söyleyen Yeşilmen, "Sorunlarımız var. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor" dedi.