20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın yeni bölüm fragmanında yarışmacıların birbirine girdiği görüldü. Oynanan ödül oyunu sırasında Gönüllüler takımında yaşanan gerginlik sonrası iki yarışmacının yumruk yumruğa kavga ettiği görülürken kavga sonrası diskalifiye olur mu sorusu akıllara geldi. Dün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler...

Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı birbirine girdi |Video SURVİVOR'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA! |VİDEO

Giriş Tarihi: 20.04.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:33
  • 1
  • 11
Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İkinci eleme adayının belli olduğu Survivor'daki yeni bölüm görüntüleri herkesi şoke etti. Araları sürekli gergin olan fakat yayınlanan son bölümde birbirlerini anladıklarını ifade eden Yasin ve Barış'ın hareketleri herkesi şoke etti.

  • 2
  • 11
Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor yeni bölümünde iki takım büyük ödül için yarışacak. Bir villaya gidecek olan ve annelerinin yaptıkları yemekleri yiyecek olan yarışmacılar için bu ödül sevindirici oldu. Fakat Gönüllüler takımında bu sevinç çok uzun sürmedi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 11
Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Gönüllüler takımında yarışan Barış, kaybedince oyundaki topu ileriye fırlattı. Berkan'ın sorusu üzerine iyice sinirlenen Barış, Yasin'e dönüp 'Niye acaba' dedi. Yasin'in 'Bana mı söylüyorsun?' sorusu üzerine ortalık iyice gerildi.


  • 4
  • 11
Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Birbirlerini ittiren yarışmacılar daha sonra birbirlerine girdi. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı ikilinin diskalifiye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

  • 5
  • 11
Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor nedeniyle bir süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı dün sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN