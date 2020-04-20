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Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmanın yeni bölüm fragmanında yarışmacıların birbirine girdiği görüldü. Oynanan ödül oyunu sırasında Gönüllüler takımında yaşanan gerginlik sonrası iki yarışmacının yumruk yumruğa kavga ettiği görülürken kavga sonrası diskalifiye olur mu sorusu akıllara geldi. Dün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler...