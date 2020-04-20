Survivor’da yumruk yumruğa kavga! Gönüllüler takımı birbirine girdi

Survivor yeni bölümünde iki takım büyük ödül için yarışacak. Bir villaya gidecek olan ve annelerinin yaptıkları yemekleri yiyecek olan yarışmacılar için bu ödül sevindirici oldu. Fakat Gönüllüler takımında bu sevinç çok uzun sürmedi.

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