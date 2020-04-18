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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Hizmetçiler dizisinde canlandırdığı Atiye karakteriyle ekranlara geri dönen Algı Eke, kısa sürede yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Eke hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Algı Eke'nin estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 18:00
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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Hizmetçiler dizisiyle ekranlara geri dönen Algı Eke özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Algı Eke'nin estetik yaptırmadan önceki hali…

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Fahriye Evcen

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Fahriye Evcen

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Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Hadise

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  • 66
Hizmetçiler’in Atiye’si Algı Eke'nin estetiksiz halini görenler tanıyamadı

Hadise