04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

Survivor'da bu hafta Aycan'ın elenmesinin ardından Ünlüler takımı 3 kaldı ve kural gereği yeni takımların belirleneceği oyunlar oynandı. Herkesin bireysel olarak çıktığı kaptanlık oyununda yeni kaptanlar takımları belirledi. Peki Survivor'da takım kaptanları kimler oldu ve yeni takımlar nasıl oluştu? İşte 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:27
  • 1
  • 7
Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

Hızla finale doğru ilerleyen Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam yeni takımlar ve takım kaptanları belli oldu! İşte Survivor'da yaşananlar…

  • 2
  • 7
Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

CEMAL CAN 1. OLDU

Survivor'da bu akşam ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Zorlu oyunda 24 saniyeyle Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu...

  • 3
  • 7
Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

İLK KAPTAN CEMAL CAN OLDU!

Survivor'da bu akşam kaptanlık yarışlarında ilk olarak Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu...

  • 4
  • 7
Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

DİĞER KAPTAN SERCAN OLDU!

Survivor'da bu akşam kaptanlık yarışlarında bu kez Barış ile Sercan karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu. Böylelikle yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu...

  • 5
  • 7
Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

SERCAN VE CEMAL CAN AVANTAJ İÇİN...

Survivor'da bu akşam yeni takımların kaptanları olmayı başaran Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu...