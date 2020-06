Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…

CEMAL CAN 1. OLDU

Survivor'da bu akşam ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Zorlu oyunda 24 saniyeyle Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu...