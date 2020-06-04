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Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu? İşte Survivor’ın yeni takımları…
Survivor'da bu hafta Aycan'ın elenmesinin ardından Ünlüler takımı 3 kaldı ve kural gereği yeni takımların belirleneceği oyunlar oynandı. Herkesin bireysel olarak çıktığı kaptanlık oyununda yeni kaptanlar takımları belirledi. Peki Survivor'da takım kaptanları kimler oldu ve yeni takımlar nasıl oluştu? İşte 3 Haziran Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...
Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 09:27
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