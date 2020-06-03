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Survivor’da yeni dönem başladı! Her şey yeniden başlayacak
Survivor 2020 finale doğru hızla ilerlerken bu hafta yaşanan elemenin ardından yeni dönem başladı. Ünlüler takımının tamamının eleme adayı olduğu haftada yarışmadan elenen isim açıklandı. Büyük mücadelenin yaşandığı yarışmada elenen isim herkesi şaşırtırken, Acun Ilılcalı yeni takımın nasıl oluşacağıyla alakalı açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 09:57
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