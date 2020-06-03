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Survivor’da yeni dönem başladı! Her şey yeniden başlayacak

Survivor 2020 finale doğru hızla ilerlerken bu hafta yaşanan elemenin ardından yeni dönem başladı. Ünlüler takımının tamamının eleme adayı olduğu haftada yarışmadan elenen isim açıklandı. Büyük mücadelenin yaşandığı yarışmada elenen isim herkesi şaşırtırken, Acun Ilılcalı yeni takımın nasıl oluşacağıyla alakalı açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 09:57
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Survivor’da yeni dönem başladı! Her şey yeniden başlayacak

Survivor'da bu hafta yaşanan ele öncesi ekranlara gelen yeni bölümünde ödül mücadelesi yaşandı. İki takımda büyük ödülü kazanmak için zorlu bir mücadele verirken oyunu bu hafta 10'a 8'lik skorla gönüllüler kazandı.

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Survivor’da yeni dönem başladı! Her şey yeniden başlayacak

Survivor ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı safarinin ve masaj ödülünün tadını çıkardı.

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Survivor’da yeni dönem başladı! Her şey yeniden başlayacak

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Yarışmanın önceki bölümlerinde Survivor eleme adayları belli oldu.

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Survivor’da yeni dönem başladı! Her şey yeniden başlayacak

Survivor konseyinde, yapılan oylama sonunda geçtiğimiz bölümlerde Elif ve Yunus Emre eleme adayları olmuştu.

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Survivor’da yeni dönem başladı! Her şey yeniden başlayacak

Geçen hafta da oynan oyunlarda ise Aycan ve Sercan eleme adayı oldu.