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Haberler Galeri Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!

Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!

Son olarak Afili Aşk dizisiyle ekranlara gelen Çağlar Ertuğrul, üç yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ile yollarını ayırdı. İddialara göre ikilinin aşkını Meryem Uzerli bitirdi. Bir film projesi için geçtiğimiz aylarda bir araya gelen ikilinin samimiyeti, yakışıklı oyuncunun evliliğe giden aşkını bitirdi.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 09:30
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Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!

Meryem Uzerli geçtiğimiz aylarda yeni film projesi için Çağlar Ertuğrul ile bir araya geldi. İkili arasında çıkan aşk haberi gündeme bomba gibi düştü.

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Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!

Hırvatistan basınının iddiasına göre; 36 yaşındaki Uzerli, yakışıklı oyuncudan çok etkilendi.

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Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!

Görüşme sonrası arkadaşça konuşmaya başlayan ikili, iddialara göre samimiyeti ilerletti.

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Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!

Çağlar Ertuğrul da önceki gün 3 yıllık sevgilisi Kayla Manukyan'la yollarını ayırdı. Dedikodulara göre Ertuğrul'un aşkı, yakışıklı oyuncu ile Uzerli'nin mesajlarını görünce ayrılık kararı aldı.

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Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!