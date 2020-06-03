Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan’ın 3 yıllık aşkını Meryem Uzerli bitirdi!

Son olarak Afili Aşk dizisiyle ekranlara gelen Çağlar Ertuğrul, üç yıldır birlikte olduğu Kayla Manukyan ile yollarını ayırdı. İddialara göre ikilinin aşkını Meryem Uzerli bitirdi. Bir film projesi için geçtiğimiz aylarda bir araya gelen ikilinin samimiyeti, yakışıklı oyuncunun evliliğe giden aşkını bitirdi.