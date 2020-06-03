03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

Bu ay evliliklerinin birinci yılını kutlayacak olan Demet Şener ve Cenk Küpeli'den sürpriz bebek haberi geldi. İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunan Şener, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, köşesinde yazdığı haberde, Demet Şener'in 'Hayatımın en güzel hediyesi' dediği eşi Cenk Küpeli ile bebek sahibi olmaya karar verdiğini duyurdu. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:05
  • 1
  • 10
Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı şekilde bitirmesinin ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, çiftin bebek sahibi olmaya karar verdiğini duyurdu. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…

  • 2
  • 10
Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

21 Haziran'da evliliklerinin birinci yılını kutlamaya hazırlanan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti ile ilgili bomba bir haberim var! Geçen yıl 4 Mart'ta İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'in arayı çok açmadan 21 Haziran'da ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. Şimdi sıkı durun...

  • 3
  • 10
Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem (13) ve Ömer (11) adına iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener Küpeli, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor...

  • 4
  • 10
Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

EŞİNİN ÇOCUKLARLA ARASI ÇOK İYİ

Evet, yanlış okumadınız... Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı markası Demet Şener İstanbul ile kısa sürede başarıyı yakalayan ve adından söz ettiren Demet Şener Küpeli ile 'Hayatımın en güzel hediyesi' dediği eşi Cenk Küpeli (35), bebek sahibi olmaya karar vermiş.

  • 5
  • 10
Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

"Allah kısmet ederse çocuk istiyoruz" diyen Demet Hanım'ın da Cenk Bey'in de umarım Allah gönüllerine göre verir.
Bu arada daha önce 'Anne aşık olmak senin hakkın' diyen Ömer ve İrem annelerinin Cenk Küpeli ile ilişkisine de, evliliklerine de onay vermişti.