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Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!
Bu ay evliliklerinin birinci yılını kutlayacak olan Demet Şener ve Cenk Küpeli'den sürpriz bebek haberi geldi. İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocuğu bulunan Şener, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, köşesinde yazdığı haberde, Demet Şener'in 'Hayatımın en güzel hediyesi' dediği eşi Cenk Küpeli ile bebek sahibi olmaya karar verdiğini duyurdu. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…
Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 11:05
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