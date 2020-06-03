Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

"Allah kısmet ederse çocuk istiyoruz" diyen Demet Hanım'ın da Cenk Bey'in de umarım Allah gönüllerine göre verir.

Bu arada daha önce 'Anne aşık olmak senin hakkın' diyen Ömer ve İrem annelerinin Cenk Küpeli ile ilişkisine de, evliliklerine de onay vermişti.

