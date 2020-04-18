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Haberler Galeri Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yayınlanan yeni bölüm fragmanında yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Dokunulmaz oyunu esnasında Sercan ve takımı arasında yaşanan büyük gerginlik sırasında yarışmacıların yanına giden Acun Ilıcalı adeta ateş püskürdü. Ilıcalı "Hepiniz ayıp ediyorsunuz, her şeyi ispat edeceğim" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 12:02
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Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

Survivor 2020'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.

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Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

Dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadele eden Ünlüler takımında gergin anlar yaşandı. Ersin, Mert ve Sercan arasında başlayan tartışmaya Acun Ilıcalı da dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

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Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

"YAPILAN EN BÜYÜK AYIPLARDAN BİRİSİ"

Oyun oynayıp arkadaşlarının yanına gelen Sercan "Ritim kaçtı mı gidiyor, her seferinde böyle oluyor. İstemiyorum, tamam bırak. Gelmeyin" diyerek yanına gelen Mert ve Ersin'i itiyor.

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Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

Seslerin yükselmesiyle Ünlüler takımının yanına gelen Acun Ilıcalı ise "Ne oldu abi söyle. Sorun ne merak ettim. Neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız" diyerek öfke kustu.

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Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

Sercan'ın niye takım arkadaşlarına karşı geldiği ve Acun Ilıcalı'nın neden bu kadar sert çıktığı merak konusu oldu.