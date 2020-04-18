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Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yayınlanan yeni bölüm fragmanında yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Dokunulmaz oyunu esnasında Sercan ve takımı arasında yaşanan büyük gerginlik sırasında yarışmacıların yanına giden Acun Ilıcalı adeta ateş püskürdü. Ilıcalı "Hepiniz ayıp ediyorsunuz, her şeyi ispat edeceğim" diyerek yarışmacılara tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 18.04.2020 11:59Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 12:02