Survivor’da yarışmacıların üzerine yürüyen Acun Ilıcalı ateş püskürdü: Yapılan en büyük ayıplardan biri

Seslerin yükselmesiyle Ünlüler takımının yanına gelen Acun Ilıcalı ise "Ne oldu abi söyle. Sorun ne merak ettim. Neye itiraz ediyorsunuz? Hepiniz oradasınız hiçbiriniz de duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Yapılan en büyük ayıplardan birisini yaptınız" diyerek öfke kustu.

