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Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de nefes kesen mücadele devam ediyor. Finale sayılı günler kala yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artıyor. Şampiyonluk adayı olarak gösterilen Poyraz için sosyal medyada ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı. İzleyiciler her ne kadar iddiaların asılsız olduğunu düşünsede gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde Kırmızı ve Mavi takım arasında yaşanan gerilim tartışmaları beraberinde getiriyor.