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Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de nefes kesen mücadele devam ediyor. Finale sayılı günler kala yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artıyor. Şampiyonluk adayı olarak gösterilen Poyraz için sosyal medyada ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı. İzleyiciler her ne kadar iddiaların asılsız olduğunu düşünsede gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Son dönemde Kırmızı ve Mavi takım arasında yaşanan gerilim tartışmaları beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 18:13
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Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...

Survivor'da torpil iddiası. Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir. Son karar Acun Ilıcalı'nın olacak. TV8 ekranlarında haftanın hemen hemen her günü yayınlanan yarışma programı Survivor 2021'de yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son dönemde iki takım arasında yaşanan tartışmalarda Dora ve Poyraz isimleri ön plana çıkıyor. Kırmızı takımdan Batuhan ve İsmail özellikle Poyraz'ın tutumlarından rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Hal böyle olunca yarışmanın takipçilerinden Poyraz'a torpil geçildiği yönünde iddialar ortaya atılıyor. Gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...

SURVİVOR'DA TORPİL İDDİASI...

Konuyla ilgili açıklama henüz yapılmazken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı tahmin edilmektedir. Ancak açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...

SURVİVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti.

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Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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Survivor'da torpil iddiası! Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir! Son karar Acun Ilıcalı'nın...

"MERVE'Yİ ARTIK TANIYAMIYORUM"

İlayda Şeker, Merve'yi karşı takıma geçtiğinden beri tanıyamadığını söyleyerek, "Merve karşı takıma geçtiğinden beri tanıyamıyorum. Dışarıdan izlediğimde çok daha farklı. Şampiyonluk adayım Merve demiştim ama şu an kesinlikle o değil." ifadelerini kullandı.