Survivor'da torpil iddiası. Tüm ada hedefe oturdu, o yarışmacının bileti kesilebilir. Son karar Acun Ilıcalı'nın olacak. TV8 ekranlarında haftanın hemen hemen her günü yayınlanan yarışma programı Survivor 2021'de yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son dönemde iki takım arasında yaşanan tartışmalarda Dora ve Poyraz isimleri ön plana çıkıyor. Kırmızı takımdan Batuhan ve İsmail özellikle Poyraz'ın tutumlarından rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Hal böyle olunca yarışmanın takipçilerinden Poyraz'a torpil geçildiği yönünde iddialar ortaya atılıyor. Gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor.