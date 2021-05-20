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Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı? O isim duyurdu...
Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılacağı iddia edildi. Hayranları yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Müjgan ve Züleyha öldü mü? Melike İpek Yalova diziden ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 23:07Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 23:07