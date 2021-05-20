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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı!

Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan izleyiciler ünlü oyuncunun eşini öğrenince çok şaşırdı. İşte Burcu Biricik'in eşi...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 17:24
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı!

Camdaki Kız izleyicileri tarafından mercek altına alınan Burcu Biricik'in eşi herkesi şaşırttı. İşte Burcu Biricik başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK