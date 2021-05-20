Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşi bakın kim çıktı!

Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan izleyiciler ünlü oyuncunun eşini öğrenince çok şaşırdı. İşte Burcu Biricik'in eşi...