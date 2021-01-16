Survivor'da tansiyon yükseldi! Steven ve Çağrı birbirine girdi

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla başladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler arasında tansiyon yükseldi. Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımına yaptığı uyarı ise şoke etti.

