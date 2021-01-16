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16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor'da tansiyon yükseldi! Steven ve Çağrı birbirine girdi Survivor'da tansiyon yükseldi! Steven ve Çağrı birbirine girdi
Survivor 2021 tüm hızıyla başlarken yeni bölüm fragmanına yaşanan gerginlik damga vurdu. Dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen takımlar arasında tansiyon yükseldi. Steven'in yaptığı hareken sonra Çağrı tepki gösterdi. İkiliyi takım arkadaşları araya girerek ayırdı.
Giriş Tarihi: 16.01.2021 09:55
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler tüm hızıyla başladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler arasında tansiyon yükseldi. Acun Ilıcalı'nın Gönüllüler takımına yaptığı uyarı ise şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor 2021 yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık yarışı için karşı karşıya geldi.
Yoğun mücadelenin yaşandığı Survivor'da yayınlanan yeni fragmanda Steven ve Çağrı arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.
Steven'ın sevinç gösterisi Çağrı'yı adeta deliye döndürdü.
'Dilin içeride duracak' diye Steven'a sert tepki gösteren Çağrı'yı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.