Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Seren Serengil tanınmaz hale geldi! Son hali korkuttu
Geçirdiği ameliyat sonrası hızla kilo veren ve Dumping Sendromu'na yakalandığı ortaya çıkan Seren Serengil, son haliyle hayranlarını korkuttu. Her an kalp krizi geçirme riski bulunan ve 34 bedenin altına düştüğünü belirten Serengil'in önceki gün canlı yayındaki hali endişe verici olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:32
Zayıflama uğruna gastrit bypass ameliyatı olan Seren Serengil, bir deri bir kemik kaldı. Hızla kilo veren ve her an kalp krizi geçirme riski bulunan Serengil, son haliyle tanınmaz hale geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşırı zayıf hali ile sevenlerini korkutan ve '34 beden bile büyük geliyor. Çocuk reyonundan giyiniyorum' diyen Seren Serengil'in son hali sosyal medyada olay oldu.
Tüm kadınları bilinçsiz zayıflama ameliyatları konusunda uyaran Seren Serengil'in son hali endişe verici olarak yorumlandı.
Seren Serengil geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın süre hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden de verdiğim kiloların 15 kilo kadarı geri geldi. Ama maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. O süreçte evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım." demişti.
8 YAŞIMDAN BERİ SUDAN İĞRENİYORUM
Seren Serengil'in röportajdaki "Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek... 8 yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi..." sözleri oldukça dikkat çekmişti.
lenleri şöyle anlatmıştı: