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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo'da beklenmedik ayrılık hayranlarını üzdü! Veda hüznü çöktü! Bu bölümden sonra... Ramo'da beklenmedik ayrılık hayranlarını üzdü! Veda hüznü çöktü! Bu bölümden sonra...
Ramo'da beklenmedik ayrılık hayranlarını üzdü! Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Ramo'da beklenmedik ayrılık iddiası hayranlarını üzdü. Ramo'da bu akşam yaşanacak ayrılık hayranlarını derinden yaralayacak. Usta oyuncu Olgun Şimşek'in hayat verdiği "Cihangir" karakteri diziden ayrılacak. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi isimlerin yer aldığı dizide yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 23:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 23:53
Ramo'da beklenmedik ayrılık hayranlarını üzdü! Veda hüznü çöktü! Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Ramo'da bu akşam izleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşanacak. Diziye 2. sezonda dahil olan Olgun Şimşek'in hayat verdiği "Cihangir" karakteri bu akşam yayınlanacak bölümde diziye veda edecek. Yaşanan ayrılık sonrasında gelişmeler yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başarılı oyunculuk performansı ile izleyici tarafından kısa sürede beğeni toplayan Ramo dizisi 28. Yeni bölümü ile ekrana gelecek. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Ramo dizisinde aksiyon tavan yaparken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olan Olgun Şimşek yayınlanacak olan 28. bölümde diziye veda edecek.
RAMO'DA NELER OLACAK?
Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır. Sibel, Ramo'nun öldüğünü düşündüğü için Cihangir'i öldürmeye gitmiştir. Ramo, Cihangir'in evinden Sibel'i kurtarmaya gittiğinde Cihangir, Ramo ile Sibel arasındaki ilişkiyi çoktan öğrenmiştir.
İkisi de ölecektir. Ramo, Cihangir'in elinden kurtarmayı başarır ama kimliği belirsiz kişiler tarafından Sibel ve Nehir'in kaçırılmasına da engel olamaz. Bu gizemli düşmanın elinden Sibel ve Nehir'i sağ salim kurtarabilmek için Ramo ve Cihangir işbirliği yapmak zorunda kalır.