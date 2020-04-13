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Survivor’da Sercan ve Nisa rüzgarı esti! Birleşme partisinde…

Sevilen yarışma programı Survivor 2020'de birleşme partisi heyecanı yaşandı. Son günlerde aralarında aşk yaşandığına dair haberlerle gündem olan Sercan ve Nisa ise geceye damga vurdu. Ünlüler takımından Sercan ile gönüllüler takımından Nisa arasında birleşme partisi ve şarkı yarışması sırasında ilginç anlar yaşandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:30
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Survivor’da Sercan ve Nisa rüzgarı esti! Birleşme partisinde…

'Survivor'ın 12 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı.

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Survivor’da Sercan ve Nisa rüzgarı esti! Birleşme partisinde…

Survivor'da aylar sonra duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi.

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Survivor’da Sercan ve Nisa rüzgarı esti! Birleşme partisinde…

Ancak partiye aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa damgasını vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında ilginç anlar yaşandı.

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Survivor’da Sercan ve Nisa rüzgarı esti! Birleşme partisinde…

ELLERİYLE YEDİRDİLER

Aşkım, Sercan'a elleriyle yemek yedirdi. Aynı şekilde Nisa da Cemal Can'a elleriyle pasta yedirdi.

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Survivor’da Sercan ve Nisa rüzgarı esti! Birleşme partisinde…

Ardından yapılan şarkı yarışmasında da ikili arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı.