Survivor’da Sercan ve Nisa rüzgarı esti! Birleşme partisinde…

Sevilen yarışma programı Survivor 2020'de birleşme partisi heyecanı yaşandı. Son günlerde aralarında aşk yaşandığına dair haberlerle gündem olan Sercan ve Nisa ise geceye damga vurdu. Ünlüler takımından Sercan ile gönüllüler takımından Nisa arasında birleşme partisi ve şarkı yarışması sırasında ilginç anlar yaşandı.