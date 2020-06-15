Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti…

Sercan, Nisa'ya "Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap" dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen Nisa ise "Siz kötüsünüz" diye bağırırken, Sercan'ın ise "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" demesi dikkat çekti.