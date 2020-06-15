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Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti…
Survivor'ın ilk yarısına aralarında çıkan aşk haberleriyle damga vuran Sercan ve Nisa, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında birbirine girdi. Aylar önce Nisa için 'Ona kıyamıyorum' diyen ve sonrasında hislerini açan Sercan, aldığı cevapla yıkılmıştı. İkili dokunulmazlık oyunu sırasında iki takım arasında çıkan tartışmada karşı karşıya geldi.
Giriş Tarihi: 15.06.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 15:32
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