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Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti…

Survivor'ın ilk yarısına aralarında çıkan aşk haberleriyle damga vuran Sercan ve Nisa, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında birbirine girdi. Aylar önce Nisa için 'Ona kıyamıyorum' diyen ve sonrasında hislerini açan Sercan, aldığı cevapla yıkılmıştı. İkili dokunulmazlık oyunu sırasında iki takım arasında çıkan tartışmada karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 15:32
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Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti… GALERİ DEVAM EDİYOR

Survivor 2020 yarışmasının 14 Haziran Pazar günü ekrana gelen 107. bölümündeki dokunulmazlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Survivor'da oyun sırasında mavi takımdan Sercan ile kırmızı takımdan Nisa tartıştı.

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Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti…

OYUNDAKİ TARTIŞMA NİSA VE SERCAN'I SİNİRLENDİRDİ

Oyunda ilk mücadele, Cemal Can ile Yasin arasında yapıldı. İki yarışmacı, engellerle dolu parkuru yaklaşık aynı zamanlarda tamamladı. Atışlarda ise yarışmacıları, çubuklarla devirmesi gereken 6 sembol bekliyordu. Kırmızı takımdan Cemal Can, atışları Yasin'den önce yaparak sayıyı kazandı. Survivor Yasin, sayıyı kaybettikten sonra Berkan'a söylediği sözler ile tansiyonu yükseltti. Yasin ile Berkan arasına takım arkadaşları girdi ve ikili birbirinden uzaklaştı.

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Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti…

"SİZ KÖTÜSÜNÜZ"

Ortalık sakinleşti denildiği esnada bu sefer de Nisa ve Sercan tartışmaya başladı. Cemal Can'ın sinirlerinin bozulup ağlamasıyla sinirlenen Sercan'ın sözü Nisa'ya getirmesi ise tartışmayı daha farklı bir boyuta taşıdı.

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Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti…

Sercan, Nisa'ya "Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap" dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen Nisa ise "Siz kötüsünüz" diye bağırırken, Sercan'ın ise "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" demesi dikkat çekti.

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Survivor’da Sercan ve Nisa birbirine girdi! ‘Ona kıyamıyorum’ demişti…

MURAT ARAYA GİREREK SAKİNLEŞTİRDİ

Nisa'nın 'Allah Allah' şeklindeki tepkisi için ise Sercan, "Biz itiraz ediyoruz, biz kötü oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Dokunulmazlık oyununda yaşanan gerginliğin bitmesi için uğraşan sunucu Murat Ceylan ikiliyi sakinleştirdi.