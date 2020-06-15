Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı!

Kenan İmirzalıoğlu 5 aylık hamile olan karısı Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. 4 yıldır mutlu bir evlilik süren ve bebek heyecanı yaşayan çift, tatil planlarını yaptı. Hamilelik sürecinde Sinem Kobal'ın yediğine ve içtiğine çok dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu, mutfaktan otel odasına kadar her şeyi özel olarak hazırlattı. İmirzalıoğlu, 45 günlüğüne ayarladığı tatil için dudak uçuklatan miktarda ödeme yaptı.