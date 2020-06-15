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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı!

Kenan İmirzalıoğlu 5 aylık hamile olan karısı Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı. 4 yıldır mutlu bir evlilik süren ve bebek heyecanı yaşayan çift, tatil planlarını yaptı. Hamilelik sürecinde Sinem Kobal'ın yediğine ve içtiğine çok dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu, mutfaktan otel odasına kadar her şeyi özel olarak hazırlattı. İmirzalıoğlu, 45 günlüğüne ayarladığı tatil için dudak uçuklatan miktarda ödeme yaptı.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 14:45
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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı! GALERİ DEVAM EDİYOR

İlk kez baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi sinem Kobal'ın huzurlu bir tatil yapabilmesi için kesenin ağzını açtı.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı!

55 BİN TL ÖDEDİ

Marmaris-Selimiye'deki bir otelin 2 odasını 45 günlüğüne kapatan İmirzalıoğlu, toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı!

1 ODA DA MİSAFİRLERE

Ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı!

Kapıda şoförlü araçları bulunacak. Kenan İmirzalıoğlu tatil mekanlarının ortaya çıkmaması için rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal için kesenin ağzını açtı!