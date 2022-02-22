Survivor'da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'nin son bölümünde ortalık karıştı. Ada konseyi sırasında Yasin'in yerinden kalkarak Hikmet'in üzerine yürümesi sonrasında yayın kesildi. İki yarışmacı için Acun Ilıcalı'nın ne karar vereceği merak edilmeye başlandı. Yarışmayı takip edenler, " Yasin diskalifiye oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar da bekleniyor.