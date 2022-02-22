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Survivor'da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'nin son bölümünde ortalık karıştı. Ada konseyi sırasında Yasin'in yerinden kalkarak Hikmet'in üzerine yürümesi sonrasında yayın kesildi. İki yarışmacı için Acun Ilıcalı'nın ne karar vereceği merak edilmeye başlandı. Yarışmayı takip edenler, " Yasin diskalifiye oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar da bekleniyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 01:16
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Survivor’da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...

Survivor'da ortalık karıştı. Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi. Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti. Survivor 2022'nin son bölümünde ortalık karıştı. Yaşanan tartışma sonrasında yayın kesilmek zorunda kaldı. Gelişmeler sonrasında gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. 29. bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın Yasin Obuz'un diskalifiye olacağı sinyallerini verdi. Gelişmeler yarışmayı takip edenler tarafından yakından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor’da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...

Survivor 28. bölümde dokunulmazlık oyununu Gönüllüler aldı. Ada Konseyinde ise her iki takımda da sinirler çok gerildi.

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Survivor’da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...

Tüm izleyiviler ise Yasin Obuz'un diskalifiye olup olmadığını merak ediyor. Peki Yasin Obuz'un akıbeti ne oldu?

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Survivor’da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...

Ada Konseyi'nin sonlarında Yarışmacılar adadan ayrılırken Yasin Obuz bir anda Hikmet'in üzerine yürüdü. Sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. İki takımın yarışmacıları kavgayı ayırırken Yasin Obuz'un Hikmet'e karşı küfrettiği de duyuldu.

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Survivor’da ortalık karıştı! Konseyde üzerine yürüdü, diskalifiye kararı an meselesi! Yasin ve Hikmet kavgası yayını kesti...

Kavganın görüntülerinin tamamı ise televizyon ekranında yayınlanmayarak karartıldı.