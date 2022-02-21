Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...

Kalp Yarası dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Gökhan Alkan, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Son yıllarda dizilerin vazgeçilmez isimlerinden olan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncunun eski sevgilisi eski rol arkadaşı çıktı. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...