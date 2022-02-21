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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...

Kalp Yarası dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Gökhan Alkan, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Son yıllarda dizilerin vazgeçilmez isimlerinden olan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Uzun süredir Nesrin Cavadzade ile aşk yaşayan oyuncunun eski sevgilisi eski rol arkadaşı çıktı. İşte Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 21.02.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 16:39
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...

Kalp Yarası dizisindeki Ferit karakteriyle adından söz ettiren Gökhan Alkan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı.

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri...

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...

İbrahim Çelikkol - Tuğba Ekinci

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan’ın eski sevgilisi şoke etti! Meğer rol arkadaşıyla...