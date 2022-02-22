22 Şubat 2022, Salı
Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle
Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ile Buse Varol, kısa sürede iki çocuk sahibi olmuştu. Evliliklerinde dördüncü yıla gelen çiftin bir süredir boşanacağı iddia edildi. Kızlarının doğum gününde bir araya gelmemeleri iddiaları güçlendirdi. Çıkan haberler sonrası Buse Varol'dan yeni hamle geldi.
Giriş Tarihi: 22.02.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 09:25
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