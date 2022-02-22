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Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ile Buse Varol, kısa sürede iki çocuk sahibi olmuştu. Evliliklerinde dördüncü yıla gelen çiftin bir süredir boşanacağı iddia edildi. Kızlarının doğum gününde bir araya gelmemeleri iddiaları güçlendirdi. Çıkan haberler sonrası Buse Varol'dan yeni hamle geldi.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 09:25
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Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol çifti bir süredir boşanma iddialarıyla gündemde.

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Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, kızı Eliz için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü partisi verirken Alişan ise ailesi ile eşi olmadan kızının 1. yaşını kutlamıştı.

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Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle

Çift sosyal medya paylaşımlarında da birbirine yer vermezken boşanma dilekçelerini verdikleri öne sürülmüştü.

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Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle

Haberler sonrası bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

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Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle

Buse Varol, "Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Güzel oyuncunun evlilik yüzüğünü takmadığı dikkat çekmişti.