Alişan ile boşanacağı iddia edilen Buse Varol’dan flaş hamle

Buse Varol, "Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı. Güzel oyuncunun evlilik yüzüğünü takmadığı dikkat çekmişti.