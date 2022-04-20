20 Nisan 2022, Çarşamba
Survivor'da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım
Survivor All Star'ın son bölümde oynanan ödül oyununda Nagihan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi. Hikmet'in söylemleriyle deliye dönen Nagihan, Hikmet'e peş peşe hakaretler yağdırdı. İkili arasındaki tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı de Nagihan'ı ikaz ederken "Favori isimlerden birisin ama bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım. Aralıksız ve durmadan kötü sözler söyledin" dedi. Nagihan da gözyaşlarına hakim olamadı. Acun Ilıcalı, Nagihan'ın cezasını konseyde açıkladı.
Giriş Tarihi: 20.04.2022 10:15
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