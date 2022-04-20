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Haberler Galeri Survivor'da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım

Survivor'da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım

Survivor All Star'ın son bölümde oynanan ödül oyununda Nagihan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi. Hikmet'in söylemleriyle deliye dönen Nagihan, Hikmet'e peş peşe hakaretler yağdırdı. İkili arasındaki tartışma ada konseyine de taşındı. Acun Ilıcalı de Nagihan'ı ikaz ederken "Favori isimlerden birisin ama bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım. Aralıksız ve durmadan kötü sözler söyledin" dedi. Nagihan da gözyaşlarına hakim olamadı. Acun Ilıcalı, Nagihan'ın cezasını konseyde açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.04.2022 10:15
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Survivor’da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım

Survivor All Star 2022'nin 19 Nisan Salı yayınlanan son bölümündeki ödül oyununda gönüllüler takımından Hikmet, oyundan sonra atış yapmaya devam eden Nagihan'ı uyarınca gerginlik çıktı. Nagihan'ın sözleri ardından tansiyon iyice tırmanınca iki takım yarışmacıları araya girdi.

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Survivor’da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım

NAGİHAN AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Takım arkadaşları ise Nagihan'ı susturmaya çalıştı.

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Survivor’da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım

Nagihan, Hikmet'e "Survivor'a gelmiş en nalet insansın" da dedi.

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Survivor’da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım

"SENİN YEDİ SÜLALEN..."

Hikmet ise "Senin yedi sülalen gelse bana bir şey yapamaz da ama susuyorum" dedi.

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Survivor’da Nagihan ve Hikmet birbirine girdi! Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı: Bir saniye tereddüt etmem gerekeni yaparım

Survivor ada konseyinde de Hikmet ve Nagihan gerilimi devam etti.