Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi iddia! Şatafatlı hayatına devam edebilmek için bakın ne yapmaya başladı?

Acun Ilıcalı ile yaşadığı birliktelikle şöhreti bulan, boşandıktan sonra da aşk hayatıyla sürekli konuşulan Şeyma Subaşı, bu defa tuhaf bir iddiayla adından söz ettiriyor. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğine başlayınca Ilıcalı'dan 125 bin liralık nafakayı almayı bırakan Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisiyle de ilişkisi bitince kendine yeni para kazanma yolları buldu. Peki Şeyma Subaşı para kazanmak için ne yapıyor? İşte detaylar…