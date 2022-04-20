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Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi iddia! Şatafatlı hayatına devam edebilmek için bakın ne yapmaya başladı?

Acun Ilıcalı ile yaşadığı birliktelikle şöhreti bulan, boşandıktan sonra da aşk hayatıyla sürekli konuşulan Şeyma Subaşı, bu defa tuhaf bir iddiayla adından söz ettiriyor. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğine başlayınca Ilıcalı'dan 125 bin liralık nafakayı almayı bırakan Şeyma Subaşı, milyarder sevgilisiyle de ilişkisi bitince kendine yeni para kazanma yolları buldu. Peki Şeyma Subaşı para kazanmak için ne yapıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.04.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 12:45
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Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi iddia! Şatafatlı hayatına devam edebilmek için bakın ne yapmaya başladı?

Acun Ilıcalı ile evliliğiyle ün kazanan bir isim haline gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya fenomeni olarak yaşamını sürdürüyor.

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Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi iddia! Şatafatlı hayatına devam edebilmek için bakın ne yapmaya başladı?

Boşandıktan sonra bir süre İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğiyle de uzun süre gündem olmuştu.

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Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi iddia! Şatafatlı hayatına devam edebilmek için bakın ne yapmaya başladı?

125 BİN TL'LİK NAFAKAYI BIRAKTI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

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Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi iddia! Şatafatlı hayatına devam edebilmek için bakın ne yapmaya başladı?

'ŞU AN PARAYA İHTİYACIM YOK'

Hatta Ilıcalı da bu durumu, "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı.

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Şeyma Subaşı hakkında bomba gibi iddia! Şatafatlı hayatına devam edebilmek için bakın ne yapmaya başladı?

Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi" diyerek doğrulamıştı.