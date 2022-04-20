Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…

"ALLAH KATINDA ONUNLA BENİM EŞ KILINDIK"

Oyuncunun şikayeti sonrası olayla ilgili başlatılan soruşturmada Tayfur Demirtaş, Serenay Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' diyerek ünlü oyuncuya saplantılı olduğunu ifade etti.