20 Nisan 2022, Çarşamba
Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aracına saldırarak gizlice evine girmeye çalışan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş ile ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Hakkında, 'Atipik psikoz' yani gerçek dünyadan bağını koparmış bir kişiliği olduğuna dair rapor olan Demirtaş hakkında, 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve tehdit' suçlarından dava açarken, saldırgan adam hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması doğrultusunda talepte bulundu.
Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:50
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