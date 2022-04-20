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Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aracına saldırarak gizlice evine girmeye çalışan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş ile ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Hakkında, 'Atipik psikoz' yani gerçek dünyadan bağını koparmış bir kişiliği olduğuna dair rapor olan Demirtaş hakkında, 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve tehdit' suçlarından dava açarken, saldırgan adam hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması doğrultusunda talepte bulundu.

Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:50
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Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçen 20 Ocak günü şoförü ile Etiler'deki evine girerken kendisini takıntı haline getiren hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından ağır küfürler ve tehditlere maruz kalarak saldırıya uğradı.

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Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…

"ALLAH KATINDA ONUNLA BENİM EŞ KILINDIK"

Oyuncunun şikayeti sonrası olayla ilgili başlatılan soruşturmada Tayfur Demirtaş, Serenay Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek, "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Onun giymiş olduğu elbiselerin aynısı bende de var. Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' diyerek ünlü oyuncuya saplantılı olduğunu ifade etti.

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Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

İfadesi ardından Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilerek, gözlem altına alınmasına karar verildi. Serenay Sarıkaya, kendisine ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobiline saldırdığı için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilen Tayfur Demirtaş hakkında bir de 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…

CEZAİ EHLİYETİ YOK

24 Ocak'ta 3 hafta boyunca gözlem altına alınması istenen Demirtaş için mahkeme talebi sonrası 2 ay daha gözlem kararı verildi.

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Serenay Sarıkaya saplantılı sapıkla uzlaşmayı reddetti! ‘Allah katında eşiz’ diyerek…

Hastane tarafından yapılan gözlem sonrası Demirtaş'ın organik olmayan psikotik bozukluk sorunu olduğu ve ünlü oyuncuya karşı işlediği suçlar sırasında atipik psikoz yani gerçek dünyadan bağını koparmış ve gerçekliği kavrayamayacak durumda olduğuna dair rapor tutuldu. Raporda, Demirtaş'ın cezai ehliyeti olmadığını kaydedildi.