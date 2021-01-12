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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir
Bu yıl da Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor 2021, tüm hızıyla başladı. İkinci dokunulmazlık ve ödül oyununun yayınlandığı bölümde yaşanan talihsizlikler yarışmacıları şoke etti. Mavi takımda yarışan Reşat'ın diskalifiye olma ihtimali gündeme gelirken Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:32
Survivor 2021 tüm hızıyla başlarken dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık ve ödül oyunu oynandı. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle birlikte gönüllülerden bir isim daha eleme adayı oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.
REŞAT ŞOKA UĞRATTI
Öte yandan şoke eden bir an daha yaşandı. 'Kırmızı alarm durumu' var diyerek söze başlayan Acun Ilıcalı konseyde Reşat'a yaşanan sakatlığın nasıl meydana geldiğini sordu.
Reşat ise yaşadığı sakatlığı şöyle anlattı:
"Çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu. Son oyuna Poyraz çıktı öfkemi kontrol edebiliyorum ama sevincimi kontrol edemedim. Durduğumuz yerden atladım karşıya. O anda bir şey hissetmedim."
"Benim aldığım bilgiye göre senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var" diyen Acun Ilıcalı duruma bakılacağını ifade etti.