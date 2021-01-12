Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir

Reşat ise yaşadığı sakatlığı şöyle anlattı:

"Çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu. Son oyuna Poyraz çıktı öfkemi kontrol edebiliyorum ama sevincimi kontrol edemedim. Durduğumuz yerden atladım karşıya. O anda bir şey hissetmedim."