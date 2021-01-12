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Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir

Bu yıl da Ünlüler-Gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor 2021, tüm hızıyla başladı. İkinci dokunulmazlık ve ödül oyununun yayınlandığı bölümde yaşanan talihsizlikler yarışmacıları şoke etti. Mavi takımda yarışan Reşat'ın diskalifiye olma ihtimali gündeme gelirken Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:32
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Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir

Survivor 2021 tüm hızıyla başlarken dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık ve ödül oyunu oynandı. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle birlikte gönüllülerden bir isim daha eleme adayı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir

Yarışmacıların verdiği oylarda Hanzade ve Dora adı ön plana çıktı. Survivor'da ikinci eleme adayı Dora oldu.

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Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir

REŞAT ŞOKA UĞRATTI

Öte yandan şoke eden bir an daha yaşandı. 'Kırmızı alarm durumu' var diyerek söze başlayan Acun Ilıcalı konseyde Reşat'a yaşanan sakatlığın nasıl meydana geldiğini sordu.

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Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir

Reşat ise yaşadığı sakatlığı şöyle anlattı:

"Çok bir ağrı hissetmiyorum ama düne göre bugün biraz daha morardı, şişti. O oyunu istiyorduk, yatacak yerimiz yoktu. Son oyuna Poyraz çıktı öfkemi kontrol edebiliyorum ama sevincimi kontrol edemedim. Durduğumuz yerden atladım karşıya. O anda bir şey hissetmedim."

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Survivor’da mavi takıma büyük şok! Diskalifiye olabilir

"Benim aldığım bilgiye göre senin Survivor'a devam edememe ihtimalin var" diyen Acun Ilıcalı duruma bakılacağını ifade etti.