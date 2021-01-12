Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay tüm yasakları deldi!

Çift aralarındaki yaş farkı ile gündeme gelmişti. Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. Onur Bay ve Dilara Aksüyek'in yaşları merak konusu oldu. İşte aralarındaki yaş farkı…