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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay tüm yasakları deldi! Dilara Aksüyek ve sevgilisi Onur Bay tüm yasakları deldi!
Dilara Aksüyek ve Onur Bay çifti önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde dışarda olan çift, bir mekanda sigara içerken görüntülendi. Mekandan paket servis aldıklarını iddia ederken içerde de maskesiz dolaşarak tüm koronavirüs kurallarını hiçe saydılar.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 09:15
Dilara Aksüyek, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin karakteriyle tanınan sevgilisi Onur Bay ile Cihangir'de görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni aşıklar, sokağa çıkma yasağının olduğu gün yasağı deldi. Aksüyek ve Bay, kapalı alanda sigara içti.
Mekandan paket servis aldıklarını iddia eden çift, içerde de maskesiz dolaştı.
AŞKLARI BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Dilara Aksüyek ile Onur Bay, geçtiğimiz kasım ayında Cihangir'de bir mekanda objektife takılmıştı. Aksüyek, meslektaşı Onur Bay'ı gece boyunca öpücüklere boğmuştu. İkilinin aşkı böyle belgelenmişti.
Çift aralarındaki yaş farkı ile gündeme gelmişti. Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. Onur Bay ve Dilara Aksüyek'in yaşları merak konusu oldu. İşte aralarındaki yaş farkı…