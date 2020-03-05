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Survivor’da korkutan görüntü! Birden yere yığıldı

Survivor 2020 her bölümüyle büyük bir merakla takip edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanında korkutan görüntüler dikkat çekti. Ünlüler takımında herkesin uyuduğu sırada bir yarışmacının birden yere yığıldığı görüldü. Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin kim olduğu tespit edilemezken yarışmacının Mert olduğu ileri sürüldü. İşte yürekleri ağızlara getiren o görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 13:01
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Survivor’da korkutan görüntü! Birden yere yığıldı

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

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Survivor’da korkutan görüntü! Birden yere yığıldı

Cuma günü yayınlanacak olan bölümde Ünlüler takımından bir yarışmacı herkesin uyuduğu esnada bir anda yere düştü.

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Survivor’da korkutan görüntü! Birden yere yığıldı

Erzak oyununun oynanacağı yeni bölüm tanıtımının sonunda Ünlüler takımında herkesin uyuduğu esnada direğe tutunan yarışmacı ayakta duramayınca yere yığıldı.

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Survivor’da korkutan görüntü! Birden yere yığıldı

Ersin'in yattığı yerden kalkarak " ne oldu ne oldu" demesiyle takımda herkes uyanarak yere düşen yarışmacının yanına koşuyor.

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Survivor’da korkutan görüntü! Birden yere yığıldı

Karanlıkta çekilen görüntülerde bayılan kişinin başarılı oyuncu Mert olduğu ileri sürüldü.