Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya görüntülenmemek için mal kabulden kaçtılar

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yan yana görüntülenmelerinin ardından göz önünde vakit geçirmeye başladı. Önceki gün Zorlu Center'a gelen Cem Yılmaz oyununu sergilerken Sarıkaya da başka bir stand up şovunu izledi. İkilinin görüntülenmemek için mal kabulden kaçtığı öğrenildi.