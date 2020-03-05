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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya görüntülenmemek için mal kabulden kaçtılar

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yan yana görüntülenmelerinin ardından göz önünde vakit geçirmeye başladı. Önceki gün Zorlu Center'a gelen Cem Yılmaz oyununu sergilerken Sarıkaya da başka bir stand up şovunu izledi. İkilinin görüntülenmemek için mal kabulden kaçtığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.03.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 12:23
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya görüntülenmemek için mal kabulden kaçtılar

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk kez Levent'teki evinin önünde görüntülenen komedyen Cem Yılmaz, önceki gün ofisinden çıkarken objektiflere takıldı.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya görüntülenmemek için mal kabulden kaçtılar

Magazin basınının görüntü almak için beklediğini gören Cem Yılmaz, yeni satın aldığı eski tip Land Rover hue 166 aracıyla görüntülendi.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya görüntülenmemek için mal kabulden kaçtılar

Gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan usta komedyen, Zorlu Center'da sergileyeceği oyununa gitti.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya görüntülenmemek için mal kabulden kaçtılar

İlk kez görüntülendikten sonra sevgilisi ile göz önünde vakit geçirmeye başlayan Serenay Sarıkaya, Yılmaz'ın oyununa 50 metre ileride başka bir mekandaki stand up şovunu izledi.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya görüntülenmemek için mal kabulden kaçtılar

Oyun sonunda buluşan ve magazin basınından köşe bucak kaçan ünlü çift, Zorlu Center'ın mal kabul bölümünden AVM'yi terk etti.