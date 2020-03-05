İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı! Akdoğan’dan açıklama geldi

İlayda Akdoğan basketbolcu sevgilisini görmek için İran'a gitmiş ancak sınır kapılarının kapanması nedeniyle Tahran'da mahsur kalmıştı. Türkiye'ye dönemeyen İlayda Akdoğan kendisini merak edenler için Youtube hesabından açıklamalarda bulundu. Ev karantinasında olan oyuncu, sağlık durumu hakkında konuşurken, Türkiye'den İran'a gönderilen uçağa neden binmediğini de açıkladı.