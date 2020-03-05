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İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı! Akdoğan’dan açıklama geldi

İlayda Akdoğan basketbolcu sevgilisini görmek için İran'a gitmiş ancak sınır kapılarının kapanması nedeniyle Tahran'da mahsur kalmıştı. Türkiye'ye dönemeyen İlayda Akdoğan kendisini merak edenler için Youtube hesabından açıklamalarda bulundu. Ev karantinasında olan oyuncu, sağlık durumu hakkında konuşurken, Türkiye'den İran'a gönderilen uçağa neden binmediğini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.03.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 14:17
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İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı! Akdoğan’dan açıklama geldi

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, baketbolcu sevgilisini görmek için gitti İran'da mahsur kaldı. Koronavirüs nedeniyle uçuşların iptal olması nedeniyle Tahran'da kalan güzel oyuncu kendisini merak edenler için durumu hakkında açıklamalarda bulun. İşte İlayda Akdoğan'ın yaptığı açıklamalar…

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İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı! Akdoğan’dan açıklama geldi

Salgına yakalanmamak için sevgilisinin evinden çıkmayan 21 yaşındaki oyuncu, Tahran'da Farsça öğrenmeye başladı.

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İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı! Akdoğan’dan açıklama geldi

Akdoğan, kendisini merak edenler için Youtube hesabından açıklamalarda bulundu.

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İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı! Akdoğan’dan açıklama geldi

"1,5 hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış."

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İlayda Akdoğan koronavirüs nedeniyle İran’da mahsur kalmıştı! Akdoğan’dan açıklama geldi

"Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız. Korona'nın burada olduğunu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum."