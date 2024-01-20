20 Ocak 2024, Cumartesi
Cennet Mahallesi Aliş'in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...
Türk televizyon tarihine damgasını vuran "Cennet Mahallesi" dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Aliş'in son hali yıllar sonra gün yüzüne çıktı. O dönemde izleyenleri etkileyen performansıyla hafızalara kazınan çocuk oyuncu Seyit Karabulut, şimdilerde ise evli ve çocuklu bir hayat sürüyor. İşte, Aliş'in yıllar sonraki hali...
Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 12:16
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