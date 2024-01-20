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Cennet Mahallesi Aliş'in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...

Türk televizyon tarihine damgasını vuran "Cennet Mahallesi" dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Aliş'in son hali yıllar sonra gün yüzüne çıktı. O dönemde izleyenleri etkileyen performansıyla hafızalara kazınan çocuk oyuncu Seyit Karabulut, şimdilerde ise evli ve çocuklu bir hayat sürüyor. İşte, Aliş'in yıllar sonraki hali...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 12:16
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Cennet Mahallesi Aliş’in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...

Çağla Şıkel ve Alişan gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Aliş'i canlandıran Seyit Karabulut, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Şimdilerde evli ve çocuklu olan Karabulut'un geçirdiği değişim görenleri şaşkına verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cennet Mahallesi Aliş’in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve tekrar bölümleri günümüzde bile izlenen Cennet Mahallesi dizisi, her bölümüyle izleyicilleri kahkahaya boğdu.

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Cennet Mahallesi Aliş’in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...

Dizide canlandırdığı Ferhat'ın kardeşi Aliş karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Seyit Karabulut, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Cennet Mahallesi Aliş’in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...

1995 yılında dünyaya gelen ve aslen Trakyalı olan Seyit Karabulut, Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden biri olan "Cennet Mahallesi" ile tanındı.

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Cennet Mahallesi Aliş’in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...

Seyit Karabulut, hayatını Cansu Karabulut ile birleştirerek nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu evliliğinden bir oğulları dünyaya geldi.