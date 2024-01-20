Cennet Mahallesi Aliş’in değişimini görenler kendini şaşırmaktan alıkoyamadı! Bir göründü pir göründü! Yıllar neler almış neler vermiş...

Çağla Şıkel ve Alişan gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Aliş'i canlandıran Seyit Karabulut, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Şimdilerde evli ve çocuklu olan Karabulut'un geçirdiği değişim görenleri şaşkına verdi.