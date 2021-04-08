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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi... Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de diskalifiye şoku yaşanıyor. Ada konseyi gecesinde Acun Ilıcalı üzen haberi duyurdu. Yaklaşık 1 haftadır oyunlara katılmayan Yiğit Poyraz'ın sakatlığının ciddi olabileceği açıklandı. Survivor Gönüllüler takımında yarışan hem performans hem de SMS birincisi olan Yiğit Poyraz hakkında alınacak kararlar merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 23:45
Survivor'da diskalifiye şoku! Hevesleri kursaklarda bıraktı! Şampiyonluk adaylarından biriydi. Yarışmanın başarılı ismi Yiğit Poyraz için geçtiğimiz günlerde açıklama geldi. Acun Ilıcalı konuyla ilgili bilgilendirmede bulunurken, hayranları genç yarışmacının akıbetini merak ediyor. Yiğit Poyraz diskalifye mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVIVOR POYRAZ'IN DURUMU NASIL?
Poyraz'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı " Pozitif görmüyorum ama negatif de demek istemiyorum." dedi. Poyraz'ın raporları Metin Kuş'tan bekleniyor.
SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?
Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihiden İzmir'de dünyaya geldi. Bodrum'da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşiyor. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi.
1 yıl Sydney Üniversitesi'nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor. 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.
Survivor'ın ekranlara gelen yeni bölümünde izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, konseyde büyük şaşkınlık yaratan açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, yarışmada kural ihlali yapıldığını söyledi ve kural ihlali yapan yarışmacıları tek tek açıkladı.