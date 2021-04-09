Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Senaryosu Steven Knight'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonuyla ilgili resmi açıklama geldi. Yeni sezonda tahminlere göre Sam Claflin'in Mosley rolüne geri döneceği iddia ediliyor. Hayranları Peaky Blinders 6. sezon için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...