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Haberler Galeri Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Popüler dizi ve film yayıncısı dijital platformu üzerinden yayınlanan ilk 5 sezonu ile adından söz ettiren Peaky Blinders'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 00:03 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 00:03
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Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Senaryosu Steven Knight'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonuyla ilgili resmi açıklama geldi. Yeni sezonda tahminlere göre Sam Claflin'in Mosley rolüne geri döneceği iddia ediliyor. Hayranları Peaky Blinders 6. sezon için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

Ana oyuncu üyeleri Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle ve Finn Cole'un da geri dönmeleri bekleniyor.

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Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

PEAKY BLİNDERS 5. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Kara Salı

Amerika'dan gelen kötü haberler nedeniyle Shelby ailesi acilen yönetim kurulunu toplar. Ada bir sır saklar. Geçmişinden biri Tommy'nin karşısına gazeteci olarak çıkar.

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Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...

2. Kara Kediler

Anonim mesajlar korku verici bir hâl alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.