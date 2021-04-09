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Paylaşımlar ardı ardına geliyor... Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Popüler dizi ve film yayıncısı dijital platformu üzerinden yayınlanan ilk 5 sezonu ile adından söz ettiren Peaky Blinders'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Hayranları gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 00:03Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 00:03