Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hakan karakteriyle adından söz ettiren Ozan Çobanoğlu, sosyal medyada da dikkat çekti. Sunucu olan eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan Çobanoğlu, özel hayatıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Ozan Çobanoğlu hakkında araştırma yapanlar babasının kim olduğunu görünce çok şaşırdı.