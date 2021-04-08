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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Hakan karakteriyle adından söz ettiren Ozan Çobanoğlu, sosyal medyada da dikkat çekti. Sunucu olan eşi Ezgi Sertel ile sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan Çobanoğlu, özel hayatıyla merak edilip araştırılmaya başlandı. Ozan Çobanoğlu hakkında araştırma yapanlar babasının kim olduğunu görünce çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 08.04.2021 23:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 23:13
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, özel hayatıyla da magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Arka Sokaklar'ın Hakan Komiser'i Ozan Çobanoğlu'nun babası da meğer ünlüymüş. İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

BERK OKTAY VE BABASI

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı
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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

HADİSE

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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı