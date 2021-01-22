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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Survivor'da diskalifiye şoku! Gözyaşlarına boğuldular
Survivor 2021'e yaşanan diskalifiye damga vurdu. Dün oynanan ödül oyununda iki takım arasında kıyasıya mücadele yaşanırken kazanan gönüllüler oldu. Geceye damga vuran ise acil durum konseyi oldu. Ünlüler takımında yaşanan diskalifiye takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 10:33
Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ödü oyunu oynanırken geceye acil durum konseyi damga vurdu. Acun Ilıcalı bir yarışmacının adaya veda edeceğini duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son bölümde yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Kazanan ekip gönüllüler oldu.
Ödül oyununun ardından düzenlenen acil durum konseyinde Cemal Hünal sağlık durumundan ötürü yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı kararı 'Cemal ile ilgili bir durum var. Metin Kuş problemleri inceliyordu. Açıkçası son 3 gündür bir sarı alarm dedi. Sonra doktorumuz çok iyi görmüyorum dedi. Bugün itibari ile geldiği durum pozitif değil." sözleri ile duyurdu
Cemal, "Burada geçirdiğim hiçbir günü, hiçbir anı asla unutmayacağım. Şimdi bakıyorum da çok kısa sürede çok büyük hayat dersleri aldım ben burada. Çok iyi arkadaşlar kazandım' sözlerini sarf etti.
Takım arkadaşları haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu. Öykü Çelik'i arkadaşları teselli etmeye çalıştı.