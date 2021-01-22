Bir Zamanlar Çukurova perşembe gecesine damga vurdu! Reytingleri altüst etti! Fikret ve Ümit’in planı ne?

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglere damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Demir ve Züleyha evliliklerini kağıt üzerinde sürdürmeye karar vermiş ve huzurlu bir ev hayatı yaşamaya başlamışken, şehre bir "Ümit" geldi. Fikret'in ise gerçek hikayesi ortaya çıktı! Peki Fikret ve Ümit'in planı ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 80. bölümünde yaşananlar...