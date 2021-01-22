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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova perşembe gecesine damga vurdu! Reytingleri altüst etti! Fikret ve Ümit’in planı ne? Bir Zamanlar Çukurova perşembe gecesine damga vurdu! Reytingleri altüst etti! Fikret ve Ümit’in planı ne?
Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglere damgasını vurdu. Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Demir ve Züleyha evliliklerini kağıt üzerinde sürdürmeye karar vermiş ve huzurlu bir ev hayatı yaşamaya başlamışken, şehre bir "Ümit" geldi. Fikret'in ise gerçek hikayesi ortaya çıktı! Peki Fikret ve Ümit'in planı ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 80. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 22.01.2021 11:16
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,04 izlenme oranı ve %24,61 izlenme payı, AB'de %9,33 izlenme oranı ve %20,72 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,70 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 80.bölümünde #HatıranKalır etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇUKUROVA'NIN YENİ BAŞHEKİMİ İLE ÖNCE DEMİR TANIŞTI!
Demir, tam da Züleyha'ya aşkını, huzurlu bir ev hayatına bırakmış, evliliklerini kağıt üzerinde devam ettirmeye razı olmuş kendini işine vermişken, şehre bir "Ümit" geldi!
Yolda lastiği patladığı için yardım ettiği gizemli güzelden etkilediğini kendinden bile saklarken, önce arkadaşlarıyla yemekte, sonra çarşıda en son da şehir kulübündeki davette Ümit ile karşılaştıkça gözlerini alamadı.
ÜMİT, MÜJGAN'IN KARŞISINA İSE BİR HAYALİN SONU OLARAK ÇIKTI!
Müjgan, vekaleten baktığı başhekimliğe resmen atanmak için adeta saatleri sayarken, önce bir başkasının atandığını, sonra da atanan kişinin az önce başkası zannettiği Ümit olduğunu öğrendi. Yaşadığı hayal kırıklığını Behice'ye anlatınca, birden kendini Fekeli'nin karşısında İstanbul'a gitmek için veda ederken buldu. Nazire ile tartışıp, üzerine Müjgan'ın üzüntüsünü kullanan Behice, Yılmaz'ın mirasına güvenerek önce konaktan sonra Adana'dan ayrılma planını harekete geçirdi! Müjgan ile Kerem Ali'yi alarak, bir otele yerleşti.
ZÜLEYHA YENİ HANIMAĞA OLDU!
Hünkar'ın geleneklerini ve iktidarını devralan Züleyha, huğlardakilerle ilgilenmeye başladı. Hem de dernek başkanı oldu. Demir de, evlatlarının annesine, kendi annesinin tüm hisselerini devrettiğini açıkladı. Şehir kulübündeki davette yaptığı açıklama ile Yamanlar, yine Adana'nın bir numaralı konusu haline geldi. Onların bu mutlu aile tablosu içinde, kimse Fikret'in Demir'e bakışlarını fark etmedi.