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22 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler: Makyajlı da olsa makyajsız da çirkin Seren Serengil’den Hadise hakkında olay sözler: Makyajlı da olsa makyajsız da çirkin
Seren Serengil, sunuculuk yaptığı magazin programında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Hadise'nin rol aldığı reklam filmi hakkında konuşan Serengil'in sarf ettiği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu. "Makyajlı da makyajsız da güzel değil" diyen Serengil'e Hadise'nin ne cevap vereceği merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 22.01.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 09:45
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in Hadise hakkında yaptığı açıklamalar ola u oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Programda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serengil, bu kez Hadise için çirkin dedi.
Hadise'nin makyajsız olarak rol aldığı reklam filmini değerlendiren Serengil, Hadise'nin makyajsız olduğuna inanmamasına karşın Hadise'nin çirkin olduğunu söyledi.
Serengil şu sözleri söyledi: "Makyajlı da olsa makyajsız da olsa çirkin yani suratı. Güzel değil yani, şu fotoğraf güzel değil makyajlı da makyajsız da. Çok daha güzel fotoğrafları var, Allah aşkına güzel mi bu?"
"Makyajsız da değil, ona rağmen güzel değil. Makyajlı da kabul etsek, makyajsız da kabul etsek ikisinde de kötü yani. Kaşları neredeyse burnuna yapışmış aşağıya doğru, çirkin çıkmış kız. Bu kadar da kötü değil heralde. Bu nedir böyle?"