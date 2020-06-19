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Haberler Galeri Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Survivor 2020'de finale doğru geri sayım başlarken yarışmacılar sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yarı finale kadar geçerli olacak olan büyük SMS oylaması devam ederken yarışmacılar hayatlarında yaşadıkları kırılma noktalarını anlattı. Cemal Can ise hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 10:05
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Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

'Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; yarışmacılar hayatlarında yaşadıkları kırılma noktalarını anlattılar. Duygusallığıyla dikkatleri çeken Cemal Can ise hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Gözyaşlarına boğulan Cemal Can, zaman zaman konuşamadı ve 'Yapamıyorum' dedi.

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Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Bu duruma üzülen Acun Ilıcalı ise "Seni çok üzecekse anlatmak zorunda değilsin. Seni rahatsız etmeyecek taraflarını anlatabilirsin" şeklinde konuştu.

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Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Survivor'ın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi.

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Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" dedi.