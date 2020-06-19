HaberlerGaleriSurvivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Survivor’da Cemal Can ağlama krizine girdi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Survivor 2020'de finale doğru geri sayım başlarken yarışmacılar sosyal medyada ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yarı finale kadar geçerli olacak olan büyük SMS oylaması devam ederken yarışmacılar hayatlarında yaşadıkları kırılma noktalarını anlattı. Cemal Can ise hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:56Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 10:05