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İbrahim Tatlıses aile sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…
Uğradığı silahlı saldırı sonrası İzmir'de kendine yeni bir hayat kuran İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Bence ben onu bulmadan o kendini açık etsin" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.06.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 18:09
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