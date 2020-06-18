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İbrahim Tatlıses aile sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…

Uğradığı silahlı saldırı sonrası İzmir'de kendine yeni bir hayat kuran İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Bence ben onu bulmadan o kendini açık etsin" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 18:09
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İbrahim Tatlıses aile sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…

Uğradığı silahlı saldırı sonucu müziğe ara verip İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti.

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İbrahim Tatlıses aile sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşıma imza atan usta sanatçı, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı" dedi.

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İbrahim Tatlıses aile sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…

"TAM EMİN OLMAM GEREK"

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" sözlerine yer verdi.

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İbrahim Tatlıses aile sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…

HARBİYE KONSERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

İbrahim Tatlıses'in önceki yıllara ait Harbiye konseri geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmuş ve sosyal medyada büyük ses getirmişti. Konser sonrası Hülya Avşar'ın kendisini araması sonrası Tatlıses gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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İbrahim Tatlıses aile sırlarını sızdıran kişi için harekete geçti: Ben seni bulmadan…