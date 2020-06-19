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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası İzmir'de kendine yeni bir hayat kuran İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçmişti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Bence ben onu bulmadan o kendini açık etsin" ifadelerini kullanmıştı. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunan Tatlıses'in sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 12:34
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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı

Müziğe ara verip İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve aile sırlarını ifşa eden kişiyi bulmak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı

Türkücünün aile sırlarını ifşa eden kişi ise oğlu çıktı.

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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı

"İÇİMİZDEKİ KÖSTEBEĞİ ULAŞMAYA AZ KALDI"

Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı

BABASININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE İFADE VERDİ

İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı

Tatlı, ifade vermek için emniyete gitti, Tatlıses de o sırada karakoldaydı. Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlı, görüntülenmemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.