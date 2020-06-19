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İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı
Uğradığı silahlı saldırı sonrası İzmir'de kendine yeni bir hayat kuran İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçmişti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "Bence ben onu bulmadan o kendini açık etsin" ifadelerini kullanmıştı. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunan Tatlıses'in sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı.
Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 12:34
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