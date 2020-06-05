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Survivor’da büyük kavga! Oyun alanı bir anda karıştı
Survivor'da Kırmızı ve Mavi takımın yeniden şekillenmesiyle beraber yeni dönem de resmen başladı. Sercan kaptanlığında kurulan Kırmızı takımda Barış, Berkan, Elif, Yunus Emre yer alırken Cemal Can kaptanlığında kurulan Mavi takımda Yasin, Nisa, Ardahan ve Evrim yer aldı. Yeni takımlar yarışlarda tüm güçleriyle mücadele ederken yeni bölüm fragmanında yaşanan kavga gündeme oturdu. Sembol oyunu mücadelesinde çıkan kavgayla oyun alanı bir anda karıştı.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 12:11
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