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Survivor’da bir şok daha! Meryem diskalifiye oldu

Survivor 2020'de bir diskalifiye şoku daha yaşandı. Başladığı günden beri peş peşe sakatlıklar nedeniyle diskalifiyelerin yaşandığı yarışmada şimdi de Meryem adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2020'de yarışan Meryem'in dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye edildiğini söyledi. Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle adaya yeni yarışmacı gidemezken adada iki takım arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 15:24
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Survivor’da bir şok daha! Meryem diskalifiye oldu

Survivor 2020'de bir diskalifiye şoku daha yaşandı. Başladığı ilk haftadan sakatlıklar nedeniyle diskalifiyelerin bitmediği yarışmada şimdi de gönüllüler takımından Meryem adaya veda etmek zorunda kaldı.

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Survivor’da bir şok daha! Meryem diskalifiye oldu

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayınladığı fragman videosunda sakatlık yaşayan Meryem diskalifiye edildiğini duyurdu.

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Survivor’da bir şok daha! Meryem diskalifiye oldu

ÜNLÜLER TAKIMINDAN BİRİSİ GÖNÜLLÜLERE GEÇECEK

Acun Ilıcalı Meryem'in ayrılığı sonrası iki takım arasında dengenin sağlanabilmesi için ünlüler takımından gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini açıkladı. Ünlüler takımından karşı tarafa geçecek olan isim ise henüz belli olmadı.

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Survivor’da bir şok daha! Meryem diskalifiye oldu

KORONAVİRÜS NEDENİYLE YENİ YARIŞMACI GELEMİYOR

Son bölümde dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyleyen Acun Ilıcalı, doktorun kararı ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek demişti. Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğinden bahseden Ilıcalı, ada konseyinde şunları söylemişti:

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Survivor’da bir şok daha! Meryem diskalifiye oldu

"Bugüne kadar her Survivor'da yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den de yedek yarışmacı getirme imkanımız yok. Meryem'in son kontrolleri olacak. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Gönüllüler takımının güç dengesini korumak amacıyla takımsal transfer söz konusu olabilir. Meryem, 2-3 hafta içinde düzelebilecek durumdaysa ona göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.