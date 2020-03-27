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Survivor’da bir şok daha! Meryem diskalifiye oldu
Survivor 2020'de bir diskalifiye şoku daha yaşandı. Başladığı günden beri peş peşe sakatlıklar nedeniyle diskalifiyelerin yaşandığı yarışmada şimdi de Meryem adaya veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2020'de yarışan Meryem'in dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye edildiğini söyledi. Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle adaya yeni yarışmacı gidemezken adada iki takım arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 27.03.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 15:24
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