Brad Pitt ile Jennifer Aniston yeniden evleniyor!

Brad Pitt ve Jennifer Aniston'ın evlilik hazırlığı yaptıkları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan ancak Brad Pitt'in ihaneti nedeniyle ayrılan ikili, bu yıl SAG ödüllerinde yıllar sonra bir araya gelmiş ve ikili arasındaki yakınlaşma görenleri heyecanlandırmıştı. Bu yakınlaşmanın ardından şimdi de ikilinin yeniden evlenmek için hazırlık yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.