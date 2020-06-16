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Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu
Survivor'da 9 yarışmacı çeyrek finale kalabilmek için kıran kırana mücadele ederken, dün akşam oynanan ödül oyunda yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Yarışmayı kaybedeceğini anlayınca oyunu bırakan Evrim hareketiyle takımından tepki toplarken, Barış'ın fenalaşıp yere yığılmasına verdiği tepkiyle de sosyal medyada olay oldu.
Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:11
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