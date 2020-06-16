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Haberler Galeri Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu

Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu

Survivor'da 9 yarışmacı çeyrek finale kalabilmek için kıran kırana mücadele ederken, dün akşam oynanan ödül oyunda yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Yarışmayı kaybedeceğini anlayınca oyunu bırakan Evrim hareketiyle takımından tepki toplarken, Barış'ın fenalaşıp yere yığılmasına verdiği tepkiyle de sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:11
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Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu GALERİ DEVAM EDİYOR

Survivor'da süren çeyrek finale kalma mücadelesinde karşı karşıya gelen iki takım arasında yaşananlar dün akşama damga vurdu. Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takımın, Ardahan kaptanlığındaki mavi takıma karşı mücadele ettiği Survivor'da dün akşam ödül oyunu vardı.

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Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu

ÖDÜL HEYECANI ARTTIRDI

Murat Ceylan'ın "Kazanan takım özel bir jete binecek. Sizi buradan alıyoruz, Samana'ya götürüyoruz. Samana muhteşem plajın olduğu çok özel bir yer. Bu özel yerde sizi havalimanında bir araba karşılayacak, etrafı gezdirecek. Ardından da muazzam bir şelaleye götürecek. Daha sonra malikaneye gideceksiniz. Muhteşem bir manzarada, muhteşem bir sofra sizi bekliyor. Sörf yapabileceksiniz, açık hava sineması izleyebileceksiniz." sözlerini duyan yarışmacılar kendilerinden geçti.

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Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu

YASİN, BERKAN'A KARŞI!

Ödülün açıklanmasıyla birlikte iki takım mücadele için parkurdaki yerlerini aldı. 3-1 Mavi takımın üstünlüğü varken Yasin ile Berkan parkura çıktı.

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Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu

'YASİN OYUNA DEVAM EDEMEZ'

Parkuru birlikte bitiren iki yarışmacı, aynı anda atışlara başladılar. Karşılaşmayı kazanan ise Berkan oldu. Oyun sonrasında belindeki sakatlığı nedeniyle Doktor Metin Kuş ile görüşen Yasin'in oyuna devam edemeyeceği açıklandı.

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Survivor’da Barış bir anda yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu

BARIŞ'I ARI SOKTU
Mavi takımın 5-4 önde olduğu anda Evrim ile Barış parkura çıktı. Barış'ı parkurun start kısmında arı soktu. Parkuru ilk bitiren Evrim oldu. Geriden gelen Barış, başarılı atışları ile skorda dengeyi sağladı.