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Haberler Galeri Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı

Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı

Survivor 2020'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Aycan Yanaç ve Acun Ilıcalı arasında şaşırtan bir konuşma geçmiş, Ilıcalı yarışmacının arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı yayınlamıştı. Ünlüler takımının en iddialı yarışmacıları arasında bulunan Yanaç'ın iletişim ödülü sonrası moralinin bozulduğunu söyleyen Acun Ilıcalı bunun sebebini bulacağını söylemişti. Aycan ve arkadaşları arasında şifreli konuşmanın çözülmesinin ardından moralinin düşmesine neden olan isim merak konusu olmuştu. O mesajların altından Fenerbahçeli oyuncu çıktı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:07
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Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı

Survivor 2020'nin önceki günlerde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi.

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Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı

Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Acun Ilıcalı ise "Sen beni fazla küçümsüyorsun. Yarınki konseyde bunu çözeceğim" dedi. Girilen bu eğlenceli iddia üzerine Pazar günü yapılacak ada konseyi daha çok merak edilmeye başlandı.

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Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı

Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı canlı yayında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı konu ile ilgili şunları söyledi:

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Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı

"Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın. Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum. Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor. Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor. Arada bir şifre daha var. Kız 'Öğrendim' diyor, 'Neyi öğrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kız ile özel olarak konuşmaya başlıyor. Kız 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki bir olayı Aycan öğreniyor."

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Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı

Bu konuşmaların ardından şifreli ismin kim olduğu çok merak edilmişti. Sosyal medyada ise bu isimle ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.