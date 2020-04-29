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Survivor’da Aycan Yanaç’ın ifşa olan mesajlarının altından Fenerbahçeli futbolcu Okan Turp çıktı
Survivor 2020'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Aycan Yanaç ve Acun Ilıcalı arasında şaşırtan bir konuşma geçmiş, Ilıcalı yarışmacının arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı yayınlamıştı. Ünlüler takımının en iddialı yarışmacıları arasında bulunan Yanaç'ın iletişim ödülü sonrası moralinin bozulduğunu söyleyen Acun Ilıcalı bunun sebebini bulacağını söylemişti. Aycan ve arkadaşları arasında şifreli konuşmanın çözülmesinin ardından moralinin düşmesine neden olan isim merak konusu olmuştu. O mesajların altından Fenerbahçeli oyuncu çıktı.
Giriş Tarihi: 29.04.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 15:07
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