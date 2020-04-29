Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile sezon finalini yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca sezon finaline aldığı intikamla damga vurdu. İzleyiciye heyecan dolu bir finalle veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile kısa sürede TT oldu.

