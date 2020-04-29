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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 165'nci bölümüyle sezon finali yaptı. Fenomen dizi muhteşem sezon finaliyle ekranlara veda ederken, Hızır Çakırbeyli'nin aldığı intikam geceye damga vurdu. Sezon finalinin ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Oktay Kaynarca'ya beğeni yağdı. İşte Oktay Kaynarca'nın veda mesajı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı! EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN HIZIR'I OKTAY KAYNARCA VEDA MESAJI YAYINLADI!

Giriş Tarihi: 29.04.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 13:30
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile sezon finalini yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca sezon finaline aldığı intikamla damga vurdu. İzleyiciye heyecan dolu bir finalle veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile kısa sürede TT oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

Dizi finalinin ardından Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabından yayınladığı video ile seyirciye ve dizi ekibine veda etti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren, Oktay Kaynarca veda paylaşımında, "Sevgili kardeşim Onur Tan bu videoyu son çalışma günümüzde son sahnenin ardından çekmişti ve sadece ekip arkadaşlarımıza göndermek içindi ama galiba bizi seven herkesin bu dileklerimi duyması gerekir. Teşekkür ederim kardeşlerim ellerinize yüreğinize sağlık" sözlerini sarf etti.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

İşte Oktay Kaynarca'nın veda videosu...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır’ı Oktay Kaynarca veda mesajı yayınladı!

"EYLÜL AYINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Dizinin yönetmeni Onur Tan da Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "Seyreden, eleştiren, beğenen, beğenmeyen herkesin göz nuruna sağlık iyi ki varsınız. Eylül ayında görüşmek dileklerimizle" notunu yazdı.