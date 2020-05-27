27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Karantina günlerini sosyal medyadan paylaştığı videolarla keyifli hale getiren Büşra Pekin, son yaptığı videosuyla gündeme oturdu. Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, paylaşımıyla milyonların duygularına tercüman oldu. "Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştüğü videoyla kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 13:33
  • 1
  • 10
Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Karantina sürecini evinde geçiren oyuncu Büşra Pekin, çektiği birbirinden renkli videolar ile bu süreci keyifli hale getirdi.

  • 2
  • 10
Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, Instagram hesabından paylaştığı son videoda milyonların duygularına tercüman oldu.

  • 3
  • 10
Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

"Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştüğü videoda Büşra Pekin, yine farklı bir çalışmaya imza attı ve kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.

  • 4
  • 10
Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene sonlandıran oyuncu Büşra Pekin ve müzisyen Ersay Üner'in karantinada yeniden bir araya geldiği öğrenildi.

  • 5
  • 10
Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Amerika'ya taşınma kararı yüzünden karşı karşıya gelen ve ayrılık kararı alan ünlü çift, birlikteliklerine ikinci bir şans daha verdi.