Büşra Pekin’den sosyal medyayı sallayan paylaşım: Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz

Karantina günlerini sosyal medyadan paylaştığı videolarla keyifli hale getiren Büşra Pekin, son yaptığı videosuyla gündeme oturdu. Son dönemin başarılı kadın komedi oyuncuları arasında olan Büşra Pekin, paylaşımıyla milyonların duygularına tercüman oldu. "Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz" notunu düştüğü videoyla kısa sürede 400 bine yakın izlenme oranına ulaştı.