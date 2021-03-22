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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor'da aşk iddiası ülkeyi karıştırdı! Acun Ilıcalı şaşkınlıklar içerisinde kaldı! Sevgilisi terk etti... Survivor'da aşk iddiası ülkeyi karıştırdı! Acun Ilıcalı şaşkınlıklar içerisinde kaldı! Sevgilisi terk etti...
Survivor 2021 birleşme partisi için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı birleşme partisi hakkında son detayları paylaşırken, Yunanistan ekibininde partiye katılacağını açıkladı. Ayrıca Ilıcalı, Yunan yarışmacılar hakkında yaşanan gelişmeleri izleyicilere aktardı. Ana Maria ve Sakis isimli yarışmacılar arasında yaşananlar ise akşama damga vurdu. Yunanistan halkı gelişmeler sonrasında yarşmayı yakın takibe aldı.
Giriş Tarihi: 22.03.2021 00:34 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 00:34
Survivor'da aşk iddiası ülkeyi karıştırdı. Acun Ilıcalı şaşkınlıklar içerisinde kaldı. Sevgilisi terk etti. Acun Ilıcalı, birleşme partisi hakkında açıklamalarda bulunurken, Yunan yarışmacılarında partiye katılacağını açıkladı. Ayrıca Ilıcalı, Survivor Yunanistan ekibi içinde yaşanan ilginç olayıda izleyicilerle paylaştı. İki yarışmacı arasında yaşanan aşk iddiaları sonrasında gelişen olayların anlatıldığı akşam merakla takip edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ana Maria isimli yarışmacı adada bir isimle aşk yaşamaya başladıktan sonra, Yunanistan'da bulunan sevgilisi tarafından terk ediliyor. Gelişmelerden habersiz olan güzel yarışmacının vereceği tepki merak ediliyor.
ANA MARİA
Sakis isimli yarışmacıda oldukça sempatik isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak olayın tarafı olan genç isim ise gelişmelerin ardından neye uğradığını şaşırıyor. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından ikilinin vereceği karar merak ediliyor.
Survivor 2021 macerasına tüm hızıyla devam ediyor malumunuz. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.