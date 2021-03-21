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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenomen dizi tepetaklak oldu! Yeni dizi Arıza'nın fişini çekti! O bölümden sonra... Fenomen dizi tepetaklak oldu! Yeni dizi Arıza'nın fişini çekti! O bölümden sonra...
Fenomen dizi tepetaklak oldu. Yeni dizi Arıza'nın fişini çekti. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza için şok gelişmeler yaşanıyor. Reyting sonuçlarında üst sıralara oynayan dizinin final kararı aldığı iddia ediliyor. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı sevilen dizinin hayranları iddiaların doğruluğunu sorgulamaya başladı. Oyuncular ve yapımcılar tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 21.03.2021 22:11
Son dakika haberine göre, Arıza dizisinin belirlenen bölümde final yapacağı iddiaları konuşuluyor. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı sevilen dizi Arıza 30. bölümde ekrana veda ediyor. Show TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan Arıza'nın geleceği hakkında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Arıza'nın akıbeti hakkında yapımcılardan gelecek açıklamalar bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Show TV için hazırladığı Arıza dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yalandı. Arıza dizisi hayranlarına da kötü haber geldi. Arıza dizisi final kararı aldı. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı sevilen dizi Arıza 30. bölümde ekrana veda ediyor.
ARIZA DİZİSİ KONUSU
Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
ARIZA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Arıza İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un farklı ilçelerinden sahneler yer alacak.
ARIZA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat'tan Burak'ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza'nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar.