HaberlerGaleriSurvivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"
Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan fırtınası devam ediyor. Son haftalarına giren yarışmada eleme için söylenen isimlerden tepkilerde geliyor. Dokunulmazlık oyunlarını kazanan Berkay'ın Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını söylemesi sosyal medyada tepki gördü. Takipçileri sevilen isimin kendi takımından bir isimi eleme adayı göstermesine tepki gösterdi. Diğer yandan Aleyna ve Ayşe arasında yaşanan geriliminde etkisi sürüyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde gelişmeler kafa karıştıracak.
Giriş Tarihi: 13.06.2021 17:34Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 17:34