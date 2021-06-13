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Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan fırtınası devam ediyor. Son haftalarına giren yarışmada eleme için söylenen isimlerden tepkilerde geliyor. Dokunulmazlık oyunlarını kazanan Berkay'ın Aleyna Kalaycıoğlu'nun adını söylemesi sosyal medyada tepki gördü. Takipçileri sevilen isimin kendi takımından bir isimi eleme adayı göstermesine tepki gösterdi. Diğer yandan Aleyna ve Ayşe arasında yaşanan geriliminde etkisi sürüyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde gelişmeler kafa karıştıracak.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 17:34 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 17:34
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Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! Ben böyle bir adam değilim

Survivor'da allak bullak eden seçim. Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kazanan isimler eleme adayları belirliyor. Son olarak Berkay'ın kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun eleme adayı olarak söylemesi tepkilere yol açtı. Diğer yandan Batuhan'ın iddiaları olayı başka yöne taşıdı. Poyraz ve Berkay'ın ortak hareket ettiği iddiası ise tepki gören diğer konu oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! Ben böyle bir adam değilim

Final heyecanının katlandığı 'Survivor 2021' 10 Haziran Perşembe akşamı 116. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın 2'nci dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde; kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bireysel olarak mücadele etti.

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Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! Ben böyle bir adam değilim

KIRAN KIRANA MÜCADELE ETTİLER

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı dokunulmazlık oyununda; ilk tur eşleşmelerinin ardından yarı finale kalan isimler Aleyna, Aleyna, Berkay ve Batuhan oldu. Yarı finale direkt kalan Ayşe, Batuhan'la eşleşirken Berkay ile Aleyna karşı karşıya geldi.

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Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! Ben böyle bir adam değilim

Batuhan, Ayşe'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı. Berkay ise Aleyna'yı 3-1 ile geçip Batuhan'ın finaldeki rakibi oldu. Finalde Batuhan'ı 5-1 yenen Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

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Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! Ben böyle bir adam değilim

BERKAY'DAN FLAŞ HAMLE

Ardından yapılan ada konseyinde Berkay'ın verdiği karar herkesi şaşırttı. Çünkü başarılı yarışmacı, potaya kendi takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nu yolladı.