Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"

Survivor'da allak bullak eden seçim. Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kazanan isimler eleme adayları belirliyor. Son olarak Berkay'ın kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun eleme adayı olarak söylemesi tepkilere yol açtı. Diğer yandan Batuhan'ın iddiaları olayı başka yöne taşıdı. Poyraz ve Berkay'ın ortak hareket ettiği iddiası ise tepki gören diğer konu oluyor.