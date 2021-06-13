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Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Final haftasına kısa süre kala şampiyonluk adayları tek tek potaya yazılıyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel'in eleme adayı olduğu akşamda hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı, SMS sıralamasında sonuncu olan isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 21:43
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