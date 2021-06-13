13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Haftanın hemen hemen her günü TV8'de sevenlerinin karşısına çıkan Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kazanan isimler Poyraz ve Berkay oldu. Eleme adayları ise Aleyna, Batuhan ve Ayşe oldu. SMS sıralamasında sonuncu olan isim adaya veda edecek. Şampiyonluk adayı olarak gösterilen isimlerden hangisinin adaya veda edeceği merakla bekleniyor. İşte, Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...