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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Final haftasına kısa süre kala şampiyonluk adayları tek tek potaya yazılıyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan Karacakaya ve Ayşe Yüksel'in eleme adayı olduğu akşamda hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı, SMS sıralamasında sonuncu olan isimi açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 21:43
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Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Haftanın hemen hemen her günü TV8'de sevenlerinin karşısına çıkan Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kazanan isimler Poyraz ve Berkay oldu. Eleme adayları ise Aleyna, Batuhan ve Ayşe oldu. SMS sıralamasında sonuncu olan isim adaya veda edecek. Şampiyonluk adayı olarak gösterilen isimlerden hangisinin adaya veda edeceği merakla bekleniyor. İşte, Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

10 Haziran 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarını karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu geçen oyunun ardından mavi ve kırmızı takımların katılımıyla Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı.

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Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada aylardır ada şartlarında hayatını sürdüren yarışmacılar Survivor büyük finale sayılı günler kala 2. dokunulmazlık oyununda sembolü kazanmak için ter döktü. En başarılı oyunu çıkararak dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, ada konseyinde 2. Eleme adayını da potaya gönderen isim oldu.

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Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

BATUHAN (Kırmızı Takım)

ALEYNA (Kırmızı Takım)

AYŞE (Mavi Takım)

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Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 13 HAZİRAN...

Survivor 2021'de elenen isim henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.