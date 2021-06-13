EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı. Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı. 6 sezondur yayınlanan bölümleriyle Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali merak ediliyor. Heyecanla beklenen sezon finalinde yeni isimlerin diziye veda edebileceği konuşuluyor. Diğer yandan deneyimli isimler Ali Sürmeli ve Ali İpin'in diziden ayrılması sonrasında hayranları büyük üzüntü yaşamıştı. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin kadrosuna dahil olacak ve ayrılacak isimler merak ediliyor. Sezon finali fragmanı heyecanla bekleniyor.