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EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da final öncesinde ayrılık çanları çalıyor. 6 sezondur yayınlanan bölümleriyle reytingleri alt üst eden diziden sezon içinde ayrılan isimler olmuştu. Sezon finali hazırlığında olan diziden yeni ayrılıkların yaşanabileceği iddiaları bulunuyor. Son olarak Ali Sürmeli ve Ali İpin'in diziden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Sezon finali için beklenen fragmanda yeni isimlerinde eklenebileceği merakı artırdı. Hayranları artık gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 15:42
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EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...

EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı. Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı. 6 sezondur yayınlanan bölümleriyle Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali merak ediliyor. Heyecanla beklenen sezon finalinde yeni isimlerin diziye veda edebileceği konuşuluyor. Diğer yandan deneyimli isimler Ali Sürmeli ve Ali İpin'in diziden ayrılması sonrasında hayranları büyük üzüntü yaşamıştı. Birçok önemli isimi kadrosunda bulunduran dizinin kadrosuna dahil olacak ve ayrılacak isimler merak ediliyor. Sezon finali fragmanı heyecanla bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...

İKİ İSİMDEN ÜZEN AYRILIK...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren Ali Sürmeli ve Rıdvan karakterine hayat veren Ali İpin diziye veda etti.

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EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

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EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...

Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan ölmesi Yaşar geri dönsün isteklerini artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

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EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...

Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.