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EDHO hayranlarını üzecek yol ayrımı! Sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yürekleri dağladı...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da final öncesinde ayrılık çanları çalıyor. 6 sezondur yayınlanan bölümleriyle reytingleri alt üst eden diziden sezon içinde ayrılan isimler olmuştu. Sezon finali hazırlığında olan diziden yeni ayrılıkların yaşanabileceği iddiaları bulunuyor. Son olarak Ali Sürmeli ve Ali İpin'in diziden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Sezon finali için beklenen fragmanda yeni isimlerinde eklenebileceği merakı artırdı. Hayranları artık gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.